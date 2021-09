Srbska zveza se je zahvalila Kokoškovu za sodelovanje

Košarkarski trener Igor Kokoškov, ki je pred štirimi leti popeljal slovensko reprezentanco do naslova evropskih prvakov, tudi uradno ni več selektor izbrane vrste Srbije. Iz tamkajšnje zveze so sporočili, da so se z 49-letnim strokovnjakom, ki je ta čas v ligi NBA pomočnik Jasona Kidda pri moštvu Dallas Mavericks, pri katerem blesti Luka Dončić, razšli sporazumno.



»Košarkarska zveza Srbije želi Igorju veliko sreče in uspeha na njegovi nadaljnji trenerski poti, hkrati pa se mu zahvaljuje za ves trud v času njegovega selektorskega mandata. Na zvezi se bomo v naslednjem obdobju osredotočili na iskanje novega selektorja, o vsem tem pa bo javnost pravočasno obveščena,« so zapisali pri srbski zvezi.



V košarkarskem zakulisju so že zaokrožila številna imena, nekateri srbski mediji pa so medtem že zapisali, da bo Kokoškova na selektorskem položaju zamenjal Svetislav Pešić. Ta 72-letni strokovnjak iz Pirota je že bil selektor (med letoma 2000 in 2002), nazadnje pa je med letoma 2018 in 2020 vodil Barcelono.

