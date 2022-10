Stephen Curry ima precej bogatejše soborce kot Luka Dončić

V nadaljevanju preberite:

Odkar se je leta 1998 končala šampionska dinastija košarkarjev Chicaga pod vodstvom Michaela Jordana, se je razmerje sil v ligi NBA močno prevesilo k moštvom iz zahodne konference. Osvojila so 16 od zadnjih 24 naslovov prvaka, le dve pa sta v tem času ubranili lovoriko: LA Lakers v obdobju 2000-02 in Golden State Warriors (2017-18). Drevi jima bo pripadla čast, da bosta z medsebojnim dvobojem v San Franciscu odprli 77. sezono v elitni ligi, v kateri imajo svojo računico tudi Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar. Dela se bodo lotili večer pozneje.

Kakšen je vrh seznama favoritov po okusu stavnic v Las Vegasu? Katero mesto na njem zaseda Dallas? Koliko bodo letos namenili za plače branilci naslova s Stephenom Curryjem na čelu in koliko Dončićevi šefi? Koliko klubov bo sploh poslovalo pod začrtanim plačilnim limitom? Kdo je MVP po okusu Giannisa Antetokounmpa?