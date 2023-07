Steve Kerr je prepričan, da z zvezdniki iz druge vrste lahko osvoji naslov

Košarkarska reprezentanca ZDA bo na svetovnem prvenstvu med 25. avgustom in 10. septembrom na Filipinih, Indoneziji in Japonski nastopila brez največjih zvezdnikov lige NBA, je po objavi seznama selektorja Steva Kerra poročala francoska tiskovna agencija AFP. Trener Golden State Warriors je v ekipo sicer uvrstil štiri igralce tekme vseh zvezd.

Na seznamu dvanajsterice izbrancev so tako Tyrese Haliburton iz Indiana Pacers, Anthony Edwards iz Minnesote Timberwolves, Brandon Ingram iz New Orleans Pelicans in Jaren Jackson Jr. iz Memphis Grizzlies. Nastopil bo tudi najboljši novinec minule sezone, krilni igralec Orlanda Paolo Banchero.

Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu Jalen Brunson (desno) je eden od najbolj znanih košarkarjev v zasedbo ZDA. FOTO: Brad Penner/Usa Today Sports

Preostali člani so Jalen Brunson (New York Knicks), Austin Reaves (Los Angeles Lakers), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Josh Hart (New York Knicks), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz) in Bobby Portis (Milwaukee Bucks).

»Prepričan sem, da bo ta skupina fantov dobro predstavljala našo državo in se ob talentu, trudu in predanosti veselila končnega uspeha,« je Kerr prepričan, da bodo petkratni svetovni prvaki uspešno igrali v finalu za zlato odličje.

ZDA so na prejšnjem SP leta 2019 na Kitajskem, ko je naslov osvojila Španija, izpadle že v četrtfinalu proti Franciji. Američani bodo na letošnjem SP nastopali v predtekmovalni skupni C, v kateri so še Jordanija, Nova Zelandija in Grčija.

Slovenci na čelu z Lukom Dončićem se bodo v predtekmovanju na Okinavi pomerili z Gruzijo, Venezuelo in Zelenortskimi otoki.