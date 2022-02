Steve Nash mu je ponudil priložnost, ki je ni mogel zavrniti

V nadaljevanju preberite:

Med prvimi 13 sezonami igranja v ligi NBA je Goran Dragić branil barve treh moštev: Phoenixa (2008-11 in 2012-15), Houstona (2011-12) in Miamija (2015-2021). Odkar je 6. maja lani praznoval 35. rojstni dan, pa je zašel v vrtinec nenehnih sprememb. 6. avgusta ga je floridska zasedba prepustila Torontu, pri katerem je igral le na petih tekmah, Kanadčani so ga 10. t. m. oddali San Antoniu, ki ga je po petih dneh izplačal in poslal na tržišče prostih košarkarjev, v ponedeljek pa je, vsaj do konca prvenstva, postal član moštva Brooklyn Nets. Kaj ga čaka zdaj? Kaj si od njega obetajo dvakratni podprvaki elitne lige, ki jih vodi njegov dobri prijatelj?