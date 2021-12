Študentje padli na izpitu v Ljubljani

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 12. kolu lige ABA premagali Studentski centar Derby z 88:78 (22:23, 48:39, 72:58). Medtem ko se v evropskem pokalu še niso otresli niza porazov, pa gre Ljubljančanom bolje v ligi ABA. Po veliki zmagi v prejšnjem kolu v gosteh proti Partizanu so tokrat pred domačo publiko premagali SC Derby iz Podgorice. Za Ljubljančane je to sedma zmaga v dvanajstih nastopih v regionalnem tekmovanju oziroma druga v zadnjih štirih tekmah.

Čeprav rezultat kaže na dokaj prepričljivo zmago Cedevite Olimpije, ki je na začetku zadnje četrtine vodila že z 72:58, domači navijači v zadnjih minutah niso bili brez skrbi. Gostje, ki jih vodi slovenski strokovnjak Andrej Žakelj, so se nekajkrat približali na dva ali tri koše zaostanka, popoln preobrat pa je trener Jurica Golemac preprečil z dovolj razpoloženimi posamezniki.

Cedevita Olimpija : SC Derby 88:78 (22:23, 48:39, 72:58) Dvorana Stožice, 1000 gledalcev, sodniki: Radojković, Hadžić, Terlević (vsi Hrvaška). Cedevita Olimpija: Pullen 20 (7:8), Ferrell 5 (2:2), Ejim 8 (4:5), Murić 18, Auguste 4 (2:4), Blažič 15, Omić 12 (2:2), Radovanović 6; SC Derby: Vinales 21 (4:4), Pavlićević 14, Ivanović 6 (1:1), Slavković 10 (1:1), Hadžibegović 3, Starovlah 3 (1:3), Z. Ivišić 9, T. Ivišić 4 (2:2), Edwards 2, Kamenjaš 6 (4:4); prosti meti: Cedevita Olimpija 17:21, Studentski centar 13:15; met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:33 (Murić 4, Pullen 3, Ferrell, Blažič), Studentski centar 9:26 (Vinales 3, Pavlićević 2, Ivanović, Slavković, Hadžibegović, Z. Ivišić); osebne napake: Cedevita Olimpija 21, Studentski centar 25; pet osebnih napak: Murić (40.).

Jacob Pullen je 15 od svojih 20 točk dosegel v drugem polčasu (trojke 3:7, 6 podaj). Edo Murić je dosegel dve točki manj (trojke 4:10) in zbral pet skokov, Jaka Blažič jih je prispeval 15 (8 podaj), pomembni vlogi pod košema pa sta odigrala Alen Omić (12 točk, 9 skokov, 6 v napadu) ter Melvin Ejim (8 točk, 8 skokov, 5 podaj). V torek, 28. decembra, bo Cedevita Olimpija gostovala pri Ciboni, 2. januarja pa jo s tekmo s Krko v Novem mestu čaka začetek drugega kroga tekmovanja.

