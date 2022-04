Tekmeci so rekli svoje, na vrsti je četa Jurice Golemca

V nadaljevanju preberite:

Naključje je hotelo, da bodo košarkarji Cedevite Olimpije vnovič zaokrožili niz nastopov v uvodnem delu evropskega pokala z gostovanjem pri že odpisanem Promitheasu. Lani so zmagali s 105:69 in tudi današnji dvoboj ob 18.30 sam po sebi ne bi dvigal pretiranega prahu niti v Sloveniji niti v Grčiji. Zaradi drugačnega ustroja tekmovanja z 18 koli in hitropotezno končnico je več zanimanja sprožilo ugibanje, s kom se bodo Ljubljančani udarili v osmini finala.

Po sinočnjih nastopih njihovih neposrednih tekmecev je le še malo ugank. Kateri so možni scenariji in kdo so možni tekmeci v osmini finala? Kaj o današnji tekmi meni trener Jurica Golemac?