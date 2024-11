Tudi LeBron James je bil nemočen ob srbskem maestru

Košarkarjem Denverja so na uvodu v sezono napovedovali velike težave, nekateri celo v lovu na končnico, a Nikola Jokić znova in znova dokazuje, da tudi zelo povprečne soigralce lahko spremeni v vrhunske. Z daljšo klopjo in ob 34 točkah, 13 skokih in 8 asistencah srbskega košarkarja je Denver s 127:102 premagal nemočne Los Angeles Lakers.

Jokić je v zadnjem tednu nekaj časa manjkal, ker je z družino praznoval rojstvo drugega otroka, na parket pa se je vrnil še bolj motiviran in razigran. Že proti Dallasu je bil izvrsten, proti veteranskemu LA-ju pa se je veselil še zanesljive zmage s 25 točkami razlike. LeBron James je končal z 18 točkami, v napadu ni šlo niti enemu od kandidatov za naziv MVP na začetku sezone Anthonyju Davisu, ki je končal s 14 točkami in 10 skoki.

Denver je trenutno pri 9 zmagah in šestih porazih, Lakers imajo ob odigrani tekmi več tudi zmago več na računu. V noči na nedeljo je bil zanimiv tudi dvoboj Golden State Warriors in San Antonio Spurs, bojevnikom je pripadala vloga favoritov, ostroge pa so odnesle zmago. S 25 točkami je blestel Victor Wembanyama, na začetku tekme je bil še nekoliko izven ritma, izpustil je zadnje tri tekme, v zadnji četrtini pa s sedmimi zaporednimi točkami, blokado in ukradeno žogo stopil prednost Golden Stata, ki je znašala že 17 točk.

San Antonio je tekmo končal z delnim izidom 40:13. »V drugem polčasu sem našel pravi ritem, v prvem se mi je poznalo, da sem bil izven pogona, zmanjkovalo mi je sape. Še vedno se učim, kako prestaviti v višjo prestavo, ko je to potrebno, in biti agresiven v napadu,« je pojasnil francoski čudežni deček, zvezdnik na drugi strani parketa Steph Curry (14 točk) pa dodal: »Za nas bo to dobra učna ura, da moramo ostati agresivni tudi, ko imamo udobno prednost.«

23. novembra ne bo pozabil LaMelo Ball, ki je prvič v karieri dosegel 50 točk na eni tekmi, a je Charlotte kljub temu izgubil s 119:125 proti Milwaukee Bucks. Odličen je bil tudi drugi del mladega dvojca sršenov Brandon Miller z 32 točkami, Giannis Antetokunmpo in Damian Lillard sta jih na drugi strani vsak zbrala več kot 30 in to je bilo dovolj za zmago izkušenega Milwaukeeja.

Košarkarji Dallasa niz gostovanj nadaljujejo v noči na ponedeljek, Luka Dončić se bo po zvinu zapestja v postavo vrnil čez slab teden dni, ko bo Dallas prišel nazaj v Teksas.