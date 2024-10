(VIDEO) Turki v končnici prekinili mini niz Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli prvi poraz. Na gostovanju v Ankari so morali priznati premoč Turk Telekom, ki je slavil z 78:70. Ljubljančani so proti enemu od glavnih favoritov za najvišja mesta v tem tekmovanju pokazali hrabro igro in bili vse do zadnjih minut v igri za uspeh. Na koncu sta tehtnico na domačo stran nagnila boljša učinkovitost Turk Telekoma v napadu in slab skok Cedevite Olimpije.

V soboto nov izziv v Tivoliju

Turki so sicer vodili večji del srečanja, a šele v zadnji minuti tekme so si priigrali najvišjo prednost, ki je znašala deset točk. Ljubljančani so imeli v 35. minuti le tri točke zaostanka (61:58), dve minuti kasneje je bilo 69:65, minuto in 45 sekund pred iztekom časa pa 71:66.

Slovenski prvaki so izgubili skok s 24:40, ob tem, da so v drugem polčasu zbrali le enajst skokov, zadeli so zgolj štiri trojke iz 14 poskusov, zgrešili osem prostih metov, noben igralec pa ni presegel desetih točk. Toliko so jih dosegli Jaka Blažič (met iz igre 2:9), Aleksej Nikolić (trojke 3:5, 6 podaj), Devante Jones (5 podaj) in Derek Ogbeide (met 5:6). Najboljši skakalec v ljubljanski zasedbi je bil Joan Beringer s štirimi skoki.

Cedevita Olimpija bo v soboto v ligi Aba v Tivoliju gostila Split, naslednji torek v Stožicah pa se bo pomerila z litovskim Lietkabelisom iz Panevežysa, ki je po treh krogih še brez zmage.