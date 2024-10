Kaotični končnici navkljub je evropska zmaga po 608 dneh ostala v Stožicah

Zmaji so se v Stožicah igrali z ognjem, a se niso opekli. Nezbrani končnici navkljub so košarkarji Cedevite Olimpije uspešno prestali evropski krst na domačem igrišču, Venezio so premagali s 87:82 in se po 608 dneh znova veselili evropske zmage na domačih tleh. Sezona bo dolga, druga zmaga sezone nad neposrednim tekmecem za napredovanje pa pomemben kapital v lovu na končnico. Junak je bil prebujeni kapetan Jaka Blažič, ki je s 17 točkami v drugem polčasu tehtnico nagnil na stran zmajev.

Evropska uvertura je ob parket Stožic privabila številna znana imena, tudi kopico nekdanjih košarkarjev Olimpije. Tik za obročem sta Ljubljančane spremljala nekdanja centra zmajev Alen Omić in Primož Brezec – če bi se aktualna centra Olimpije Martinas Geben in Derek Ogbeide vsaj približala njuni kakovosti, bi igra domače zasedbe delovala mnogo bolj obetavno.

DJ Stewart je v drugem polčasu zadel nekaj težkih metov. FOTO: Cedevita Olimpija

Tako pa v prvem polčasu nismo videli nič novega, prepih v raketi so izkušeni gostje iz Benetk, ki že nekaj sezon ohranjajo jedro moštva nespremenjeno, zlahka izkoriščali. Predvsem Geben, ki je tokrat dobil več priložnosti, je bil v obrambnih nalogah pogosto izgubljen, a so tudi gostje zgrešili nekaj 'zicerjev'. V napadu je skušal odgovornost prevzeti Devin Robinson, a je osem metov iz igre izkoristil za le sedem točk. Bolj uspešen je bil Brynton Lemar, na začetku sezone najboljši strelec Ljubljančanov, ki je po devetih točkah v prvem polčasu s poškodovanim stopalom ostal v slačilnici in trenerju Zvezdanu Mitroviću povzročil nove skrbi.

1229 točk je v evropskem pokalu dosegel Jaka Blažič in je 8. najboljši strelec tekmovanja doslej

Ko je Olimpija vendarle zaprla pot do obroča, je začelo deževati z zunanjih položajev: igralci Venezie so do odmora zadeli kar sedem trojk iz desetih poskusov, domači košarkarji dve manj. Zaostanek petih točk ob polčasu je bil glede na dejstvo, da je Cedevita Olimpija zaostajala v skoraj vseh statističnih prvinah, še znosen.

Gledalci v Stožicah že dolgo niso imeli razloga za veselje ob koncu evropske tekme. FOTO: Cedevita Olimpija

Z vsako minuto v drugem polčasu je bil Mitrović ob parketu bolj razrvan, slaba komunikacija v premalo agresivni obrambi je bodla v oči, posledično ni bilo nič s tranzicijsko igro, v katero Ljubljančani polagajo veliko upov. Na prvo minuto odmora je Mitrović čakal le pet minut, a kljub številnim menjavam ni našel razpoložene peterke, ki bi v napadu lahko odgovorila na koše Benečanov. Ko je vrag odnesel šalo in so gostje povedli za 10, je na začetku sezone neprepoznavni Blažič pokazal nekaj minut, kakršne občinstvo od kapetana pričakuje.

Blažič jeziček na tehtnici

Prednost Venezie je Blažič s soigralci do konca tretjega dela najprej stopil na točko, gostom so se zatresle roke in po zadeti trojki kapetana pod osebno napako je semafor kazal 73:66 za Olimpijo. Na vrsti je bil Neven Spahija, da odgovori z minuto odmora, ki je obrodila sadove in pred zadnjimi tremi minutami je bila tekma povsem odprta. Nato je Blažič še enkrat unovčil izkušnje, ob polaganju je dobro »prodal« prekršek in izsilil nešportno osebno napako, a zmaji prve zaključne žogice niso izkoristili.

Blažič je umiril soigralce, ko jim je tekla voda v grlo. FOTO: Cedevita Olimpija

Sledila je končnica, v kateri so se nerazumljive napake vrstile na obeh straneh. Olimpija je imela po zabijanju DJ Stewarta 20 sekund pred koncem sedem točk naskoka in zmago v žepu, nato pa so domači dopustili hitro trojko, podali žogo naravnost v roke nasprotniku in si otežili življenje. Na srečo je Venezii zmanjkalo časa, da kaznuje nerazumljivo in nepotrebno nezbranost tekmecev in dragocena zmaga je ostala doma.