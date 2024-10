Cedevita Olimpija v Črni gori dobila rezultatske barve

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 3. kolu lige ABA premagali Mornar z 92:82 (25:23, 46:43, 73:61). Ljubljanski igralci so vpisali prvo zmago v regionalni ligi, in sicer na gostovanju v Črni gori. S tem so potrdili dobro pripravljenost na začetku sezone, ki so jo unovčili tudi z dvema zmagama v uvodnih dveh nastopih v evropskem pokalu.

Cedevita Olimpija je odločilno razliko za dve točki naredila v tretji četrtini, ko je z delnim izidom 17:0 prišla do prednosti 71:57. Prvi strelec ljubljanske zasedbe je bil Derek Ogbeide s 17 točkami (met 7:9), 16 jih je zbral kapetan Jaka Blažič (trojke 3:6), 14 jih je dodal Devin Robinson, 12 pa Dewayne Stewart (trojke 2:3). Devante Jones se je izkazal s 14 podajami.

Mornar – Cedevita Olimpija 82:92 (23:25, 43:46, 61:73) Dvorana Topolica, 800 gledalcev 800, sodniki Radojković, Gracin, Peić (vsi Hrvaška). Mornar: Allen 6, Đoković 15 (4:4), Runjić 10 (2:4), Buljević 2 (2:4), Jenkins 25 (2:2), Smith 15 (0:1), Bediako 3 (1:2), Radetić 6 (1:4); Cedevita Olimpija: Stewart 12, Robinson 14 (2:3), Jones 7 (0:1), Radović 5, Nikolić 8 (2:2), Blažič 16 (5:6), Beringer 4, Geben 9 (2:2), Ogbeide 17 (3:3); prosti meti: Mornar 12:21, Cedevita Olimpija 14:17; met za tri točke: Mornar 8:22 (Jenkins 3, Đoković 3, Smith, Radetić), Cedevita Olimpija 10:20 (Blažič 3, Stewart 2, Nikolić 2, Radović, Geben, Jones); osebne napake: Mornar 23, Cedevita Olimpija 22.

V prihajajočem tednu bodo Ljubljančani v torek gostovali v Ankari, konec tedna pa se bodo v Tivoliju pomerili s Splitom.

