Ko žoga steče, je Cedevito Olimpijo težko ustaviti

Po dveh porazih v uvodnih kolih lige ABA je za Cedevito Olimpijo v Baru štela le zmaga, a tekme, na katerih je moštvo v izraziti vlogi favorita, nikoli niso enostavne. Takšen je bil tudi dvoboj z Mornarjem, šele v tretji četrtini so se Ljubljančani z delnim izidom 17:0 oddaljili in tekmo pripeljali do zmage z 92:82.

V prvem polčasu je imela Cedevita Olimpija precej težav v napadu, poznala se je odsotnost Bryntona Lemarja (ne bo ga vsaj šest tednov), do košev so poskušali priti s hitrejšim kroženjem žoge. V prvih dveh četrtinah je bilo napak preveč, na koncu kar 21, v tretji pa je igra stekla, žoga je zakrožila hitreje in po delnem izidu 17:0 se Mornar ni več vrnil v igro.

Kapetan Jaka Blažič je odigral drugo dobro tekmo zapovrstjo, tokrat jo je končal s 16 točkami. Foto Cedevita Olimpija

Ljubljančani so tekmo končali s kar 30 asistencami. »Vesel sem zmage, vesel predvsem zaradi igralcev. Trudili smo se, da zabeležimo prvo zmago v regionalni ligi, ki je pomembna za dvig samozavesti in nadaljevanje sezone. Po dveh dobro odigranih tekmah v EuroCupu ekipa dobro napreduje. Lepo je videti veliko število asistenc. Na začetku smo potrebovali nekaj časa, da smo našli pravo taktiko v napadu. Veliko asistenc, a hkrati veliko izgubljenih žog, ki so težava. Verjetno je do tega prišlo zaradi velike želje, da si čim prej priigramo zmago, a 21 izgubljenih žog je preveč za ekipo, ki želi igrati na višji ravni,« je tekmo ocenil Đorđe Adžić, ki je opravljal delo glavnega trenerja, potem ko je Zvezdan Mitrović zaradi zdravstvenih težav ostal doma.

Đorđe Adžić začasno opravlja delo glavnega trenerja. Foto Cedevita Olimpija

Prebudil se je tudi Derek Ogbeide, ki je s 17 točkami odigral najboljšo tekmo, odkar je prišel v Ljubljano. Doslej Ogbeide ni pokazal veliko, v napadu je bil neviden, v obrambi pa prepočasen, s predstavo v Baru pa je nakazal, da bi morda vendarle lahko igral vlogo v letošnji sezoni zmajev. »Čakali smo na dobro tekmo v Ligi ABA in končno nam je uspelo. Postajamo ekipa, ki dobro sodeluje in obeta se nam svetla prihodnost. Osredotočeni smo na prihajajoče tekme in čutimo, da smo na pravi poti,« je po tekmi dejal Ogbeide.

Neposredno iz Črne gore so se Ljubljančani odpravili na pot v Istanbul, kjer jih v torek čaka tekma s Turk Telekomom. Domačini bodo izraziti favoriti, Olimpija pa bo lahko neobremenjeno iskala pot do presenečenja.