Utrujeni Dončić ni ustavil pohoda najbolj vroče ekipe v ligi

Po prihodu Jamesa Hardna v Los Angeles so Clippersi potrebovali nekaj tekem, da so ujeli pravi ritem, Russell Westbrook se je preselil na klop in stroj se je ogrel. Kawhi Leonard spet igra podobno kot leta 2019, ko si je pokoril ligo NBA, Clippers pa so s 120:111 proti Dallasu dosegli že deveto zaporedno zmago, kar je trenutno najboljši niz v ligi NBA. Luka Dončić je dosegel 28 točk, a ni blestel pri metu iz igre.

Dallas je v zadnjem obdobju v težavah, močno so prvo peterko zdelale poškodbe. Šesto zaporedno tekmo je zaradi poškodbe pete izpustil Kyrie Irving, manjkata tudi novinec pod obročem Dereck Lively II, ki je na začetku sezone pustil dober vtis, in Josh Green, ki v obrambne akcije vnese malo več energije. Dallasu manjka višine v obrambi, a so se kljub temu dobro borili s Clippersi do zadnje četrtine.

V zadnjem delu so celo povedli, nato nekaj časa zaostajali le za točko, nato pa je Leonard s košem in asistenco rešil tekmo v prid gostov. V končnici za prodore močnega Leonarda Dallas ni imel pravega odgovora, je priznal trener Jason Kidd: »Kawhi je odločil tekmo, bil je izvrsten v končnici, premočen je bil v prodorih in nismo ga uspeli ustaviti. Smo oslabljeni, borili smo se, prisilili smo jih z nizko peterko, da so se nam prilagodili, to je vsaj ena mala zmaga.«

Clippersi so igrali brez obolelega Paula Georga, Leonard je dosegel 30 točk in 10 skokov, Norman Powell s klopi pa 21 točk. James Harden je bil tokrat v vlogi asistenta, 17 točkam je dodal še 10 skokov. Pri Dallasu je Tim Hardaway Jr. dosegel 21 točk, Derrick Jones Jr. pa 19.

Dončiću so sprva priznali trojni dvojček, naknadno pa je v uradni statistiki izgubil en skok, se pa tudi to še lahko spremeni, ko bodo sodniki pogledali posnetek in potrjevali dosojene skoke in asistence. Tekmo je tako končal z 28 točkami ob metu iz igre 9/25, odpovedal je predvsem met za tri točke (2/11).

Večino, kar 21 točk je Luka dosegel v prvem polčasu, od tega 14 v drugi četrtini, ko je Dallas začel topiti zaostanek 22 točk za tekmeci. Dončić je zaradi okrnjene rotacije moral na parketu preživeti več kot 44 minut in tudi to se je ob koncu tekme precej poznalo. Prvi koš iz igre v drugem polčasu je dosegel šele šest minut pred koncem, v zaključku pa je zgrešil trojko in dva prosta meta.

Dallas naslednja tekma čaka v noči na soboto, ob 2. uri zjutraj jih čaka teksaški derbi s Houstonom.

Liga NBA:

Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 124:116

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 144:113

Orlando Magic - Miami Heat 106:115

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 127:113

Brooklyn Nets - New York Knicks 102:121

Toronto Raptors - Denver Nuggets 104:113

Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 124:108

Houston Rockets - Atlanta Hawks 127:134

Dallas Mavericks - LA Clippers 111:120

Sacramento Kings - Boston Celtics 119:144