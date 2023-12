Morant je čakal 25 tekem, nato pa eksplodiral ob povratku

V ligi NBA sodi Ja Morant med največje talente in bi bil lani izbran v eno od najboljših peterk lige, če ne bi prišlo do njegovih težav izven igrišča, ko je v posnetkih na družbenih omrežjih dvakrat mahal s pištolo in si prislužil prepoved 25 tekem igranja.

V njegovi odsotnosti, ko je večjih del zaradi poškodbe manjkal tudi Marcus Smart, Steven Adams pa je že končal sezono, je Memphis nanizal 6 zmag in 19 porazov, a ob povratku Ja-ja upajo, da končnica še ni izgubljena. Morant res ni izgubljal časa, z odlično predstavo je dosegel 34 točk, Memphis pa je s 115:113 premagal New Orleans.

Še nikoli nihče v ligi NBA ni po tako dolgem suspenzu dosegel toliko točk, v igri Grizlijev je bilo opazno več energije. Morant je povedel ekipo in najprej izničil 24 točk zaostanka Memphisa proti letos zelo nevarnemu New Orleansu z Brandonom Ingramom in Zionom Williamsonom, nato pa je v zadnjem napadu s košem odločil srečanje.

»To je bil popoln zaključek popolnega dne. Veliko ljudi me ne mara, to je seveda njihova pravica, a so hitro videli, kaj jih čaka, če mi žvižgajo. Nič še ni izgubljenega, verjamem, da se bomo vrnili v igro,« je po tekmi povedal Morant in se odzval na žvižge s tribun, ki so ga pričakali že na ogrevanju. »Nazaj smo dobili svojega vodjo in na igrišču se je to takoj poznalo,« je dodal Desmond Bane, ki je v odsotnosti Moranta nosil glavnino, (pre)velik delež bremena v napadu.

Ob zmagi Memphisa je Jarren Jackson Jr. dosegel 24 točk, Bane pa 21. Na drugi strani jih je Ingram prispeval 34, Jonas Valančiunas pa 22 in 14 skokov. Memphis v boju za vsaj 10. mesto v zahodni konferenci, ki vodi na play-in turnir, za trenutno desetim Phoenixom zaostaja že za velikih 7 zmag.

Liga NBA, izidi:

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 115:113

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 119:132

Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 104:109

Boston Celtics - Golden State Warriors 126:132