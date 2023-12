Giannisa na poti do rekordnih 64 točk ni ustavil niti pretep

V letošnji sezoni sta Milwaukee in Indiana odigrala že tri napete tekme z visokim rezultatom, obilo lepimi potezami na obeh straneh in fantastičnimi predstavami, a takšne, kot jo je v noči na četrtek pripravil Giannis Antetokounmpo, Milwaukee še ni videl. K zmagi s 140:126 je prispeval kar 64 točk in postavil nov rekord franšize, doslej ga je s 57 točkami držal Michael Redd (2006).

Tekma je bila znova napeta, ekipi sta se nazadnje pred tednom dni pomerili v napetem polfinalu medsezonskega turnirja v ligi NBA, kjer je slavila Indiana in Milwaukee se jim je želel oddolžiti. Tokrat za Giannisa pod košem niso imeli pravega recepta, Grk se je skozi obrambo Indiane sprehajal kot nož skozi toplo maslo, za 64 točk je zgrešil le 8 od 28 metov iz igre (0-3 za 3) in za piko na i dodal še 14 skokov ter 4 ukradene žoge.

S Haliburtonom sta tudi po tekmi izmenjala nekaj ne ravno prijateljskih besed, očitno se v ligi NBA rojeva novo rivalstvo. FOTO: Stacy Revere/AFP

Ker ga niso uspeli ustaviti drugače, so košarkarji Indiane v zadnji četrtini poizkusili z nekoliko bolj umazano igro, ki je kulminirala v grdem prekršku Aarona Nesmitha 10 minut pred koncem tekme. Igralec Indiane je bil izključen, na igrišču je prišlo tudi do prerivanja med igralci. Tudi Giannis ni bil nedolžen, po enem od zabijanj je Haliburtona zbil na tla in si tudi sam prislužil tehnično napako, huda kri pa se je nadaljevala po tekmi.

Košarkarji Indiane so žogo odnesli v svojo slačilnico, po tradiciji bi morala pripasti Giannisu, ker je postavil rekord kariere in blestel na igrišču. Nekaj igralcev Milwaukeeja (vključno z Grkom) je zato šlo po hodniku proti garderobi Indiane, kjer se je mini pretep nadaljeval, udarec med rebra je dobil tudi športni direktor Indiane. Na koncu se je vse končalo brez hujšega incidenta, Giannis pa žoge vseeno ni dobil.

Ob Grku se je z 21 točkami izkazal še Damian Lillard, pri Indianu sta jih po 22 dosegla Tyrese Haliburton in Myles Turner.

Liga NBA, izidi:

New Orleans Pelicans - Washington Wizards 142:122

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 129:111

Atlanta Hawks - Toronto Raptors 128:135

Charlotte Hornets - Miami Heat 104:115

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 122:119

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 126:140

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 104:117

New York Knicks - Utah Jazz 113:117

Brooklyn Nets - Phoenix Suns 116:112