V hramu slavnih tudi Kobe Bryant

Kobe Bryant je bil posmrtno vključen v košarkarski hram slavnih, vanj so ga sprejeli skoraj 16 mesecev po tragični smrti v helikopterski nesreči, v kateri je umrla tudi njegova 13-letna hčerka Gianna.



Poleg nekdanjega zvezdnika Los Angeles Lakers sta bila med drugimi izbrana prav tako nekdaj izvrstna košarkarja NBA Tim Duncan in Kevin Garnett.



Ob inavguraciji je imela zelo čustven govor Bryantova žena Vanessa Bryant, ki je spregovorila o Kobejevi veliki ljubezni do košarkarske igre.



V hram slavnih sta bila izbrana tudi Rudy Tomjanovich, ki je kot trener dvakrat osvojil naslov prvaka NBA, ter nekdanja igralka ženske WNBA Tamika Catchings.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: