V Las Palmasu so slabo začeli, a spretno dokončali delo

V zadnjih petih sezonah so Olimpijini košarkarji vselej izgubili prvo na širši mednarodni sceni: dve v Fibini ligi prvakov (obe proti Nanterru) in tri (proti Trentu, Darušafaki in Nanterru) v evropskem pokalu, v katerem se jim je letos kot prva ovira postavila na pot Gran Canaria. Neuspešno, saj so Ljubljančani le prekinili črni niz z zmago z 79:77 (63:65, 47:48, 20:30).

Dvorana v Las Palmasu je bil pred pandemijo ena najbolj vročih v Španiji, v njej se je udobno počutila tudi slovenska reprezentanca v skupinskem delu SP 2014. Tokrat je bila zaradi znanih razlogov domala prazna, a v njej se je uvodoma veliko bolje znašlo visoko domače moštvo. S preprosto taktiko, meti za tri točke, nasprotnimi napadi in napadalnimi skoki je še pred koncem prve četrtine vodilo s 30:14 in preizkusilo živce Ljubljančanov.

Stožiško moštvo je po medlem začetku igrala vse bolje v obrambi. FOTO: Cedevita Olimpija

Ti so sprva imeli zgolj eno orožje, saj so 18 od svojih začetnih 23 točk dosegli s trojkami, toda po valu menjav na obeh straneh so le ujeli ritem. Pod vodstvom Jake Blažiča (do polčasa 16 točk) in Jacoba Pullna (14) so že do 13. minute nadomestili zaostanek in tik pred glavnim premorom zaostajali le za točko.

Pullen s šesto trojko, Ejim s prostima metoma

V prvem polčasu je Cedevita Olimpija metala za tri točke 9:14 in celo dobila skok s 16:13, kar je bil dober obet kljub 13 izgubljenim žogam. Pri tem se ni ustavila, čeprav Blažič v tretji četrtini ni dosegel niti ene točke. Zato pa so njegovi soigralci s Pullnom na čelu ohranili stik z gostitelji in v 26. celo prišli do prednosti 62:55. Vodstvo je bilo kratke sape, saj je Gran Canaria še pred koncem predzadnjega dela tekme znova vodila s 65:63.

V zadnji četrtini je ob naskoku 77:72 večkrat ponudila Ljubljančanom priložnost za popoln zasuk, in slednjič so jo izkoristili. V zadnji minuti je Pullen zadel svojo šesto trojko, Melvin Ejim pa je 25 sekund pred koncem še dva prosta meta za tesno, a dragoceno zmago.

Strelci za Gran Canario: Kramer 2, I. Diop 10 (5:6), Albicy 4 (2:2), Salvo 12, Slaughter 9 (4:6), Brussino 20 (5:6), Pustovij 2, K. Diop 6 (0:2), Ennis 12; Cedevita Olimpija: Pullen 27 (5:5), Ejim 12 (3:3), Murić 4 (1:2), Auguste 5 (1:4), Blažič 18 (3:7), Dimec 4, Radovanović 6, Rupnik 3.

Drugi pari 1. kola v skupini B – Valencia : Promitheas 92:82 (Prepelič in Tobey sta poškodovana pri Valencii); sreda: Bursaspor – Virtus Bologna (19), Ulm – Budućnost (19.30), Bourg – Umana Benetke (20).