Nori prizori v New Yorku: navijači viseli s svetilk in ohromili promet (VIDEO)

Bežni opazovalec dogajanja bi v New Yorku hitro lahko dobil občutek, da so NY Knicks postali prvaki lige NBA. Košarkarsko moštvo iz velikega jabolka je izločilo branilce naslova Boston s 4:2 v seriji in napredovali v konferenčni finale, kjer se bodo srečali z Indiano. Naloga še ni opravljena, v petkovem večeru pa se je kljub temu začelo veliko slavje.

Že v sloviti dvorani Madison Square Garden se je ob parketu trlo zvezdnikov, filmski Bob Dylan Timothee Chalamet je eden najvidnejših predstavnikov nove generacije zvezdnikov, ki navijajo za kratkohlačnike, v dvorani so bili tudi Bad Bunny, Spike Lee, Ben Stiller, Lenny Kravitz, ...

Slavje se je iz dvorane prelilo na ulice New Yorka, navijači so preplavili sedmo avenijo in povzročili prometni kolaps, plezali so vsepovsod, viseli so tudi reklamnih panojev in uličnih svetilk. Takšne prizore ponavadi spremljamo ob šampionski paradi, a navijači v New Yorku, kjer ima košarka poseben status, priložnosti za veselje niso izpustili.

Slavje v New Yorku, navijači NY Knicks so si dali duška. FOTO: Angelina Katsanis/AFP

Prvo tekmo konferenčnega finala bodo proti Indiani odigrali v noči na četrtek (2.00).