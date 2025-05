Oklahoma med najboljše štiri, Jokićev Denver se poslavlja

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v odločilni sedmi tekmi drugega kroga končnice severnoameriške lige NBA premagali Denver Nuggets s 125:93 in se uvrstili v konferenčni finale v zahodni konferenci. V konferenčnem polfinalu so skupno slavili s 4:3 v zmagah.

Oklahoma, ki je sicer končala na prvem mestu zahoda z najboljšim dosežkom lige po koncu rednega dela sezone (68-14), se bo v konferenčnem finalu merila proti Minnesoti Timberwolves. Volkovi so v drugem krogu s 4:1 izločili Golden State Warriors, v uvodnem krogu pa Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića.

Shai Gilgeous-Alexander je na odločilni tekmi pred domačimi navijači Oklahomo vodil do zmage s 35 točkami, 24 jih je dodal Jalen Williams, 13 pa ob 11 skokih Chet Holmgren. Pri Nuggets, pri katerih slovenski košarkar Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, je trikratni MVP lige Nikola Jokić vpisal 20 točk, devet skokov in sedem podaj. Christian Braun je prispeval 19 točk, Jamal Murray pa 13.

Oklahoma se je danes v prvi četrtini znašla v zaostanku 11 točk, a v uvodu druge hitro prevzela vodstvo. To četrtino so domači nato dobili z 39:20 ter ob glavnem odmoru povedli za 14 točk (60:46). Hitro po prihodu iz slačilnice so domači povišali na 66:46. Po protinapadu in zabijanju Casona Wallacea nad Jokićem je Oklahoma vodila že z 78:57 in od takrat tekmo le še varno pripeljala do konca. Denver, prvak lige 2023, je tokrat trpel tudi zaradi lastnih napak in izgubljenih žog, teh so Nuggets zbrali 23, ki jih je Oklahoma pretvorila v 37 točk.

»Ni veliko tekem, ko se zjutraj zbudiš in veš, da si boš to tekmo zapomnil do konca življenja. Sedma tekma končnice pa je ena izmed njih. Da so se fantje danes lahko osredotočili na vse in se izkazali, tako kot so se, je bilo zelo impresivno,« je po zmagi dejal trener Oklahome Mark Daigneault.

Prva tekma konferenčnega finala na zahodu bo na vrsti v noči iz torka na sredo po slovenskem času. V vzhodni konferenci finalni par sestavljata Indiana Pacers in New York Knicks, prva tekma te serije bo na sporedu dan kasneje.