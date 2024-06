V Stožice prihaja zlati reprezentant

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je sporočil, da je podpisal pogodbo s slovenskim organizatorjem igre Aleksejem Nikolićem. Pogodbo so sklenili za dve leti.

Nikolić, nosilec zlate medalje z eurobasketa 2017, je v dosedanji karieri igral za Postojno, Zlatorog Laško, Spars Sarajevo, Bamberg, Baunach Young Pikes, Partizan, Treviso, Gravelines-Dunkerque, Burgos, Sassari, Brescio, Gran Canario in nazadnje francoski Elan Chalon.

»Pri Cedeviti Olimpiji bomo vedno skušali najti najboljše slovenske igralce, za katere vemo, da so nam dosegljivi, hkrati pa smo zanje prepričani, da lahko vplivajo na našo ekipo. Zadovoljni smo, da lahko kot novo okrepitev predstavimo Alekseja Nikolića. Slednji je pomemben del slovenske članske reprezentance, gre za kakovostnega igralca, za katerim je zelo dobra sezona v Franciji, obenem pa karakterno predstavlja igralca, ki ga želimo videti v naši ekipi v prihajajoči sezoni,« je ob sklenitvi pogodbe z Aleksejem Nikolićem za spletno stran kluba povedal športni direktor Chechu Mulero.

»Občutki ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo so odlični. Veselim se vrnitve v Slovenijo po več kot desetletju igranja v tujini, obenem bom prvič zaigral za slovenski klub na članski ravni. Zagotovo komaj čakam začetek sezone,« pa je ob podpisu pogodbe povedal 29-letni Nikolić.

Postojnčan je z Bambergom med letoma 2015 in 2018 nastopal v elitni evroligi, kjer je zaigral na 51 tekmah. V evropskem pokalu pa je s Partizanom in Brescio zaigral na skupno 27 tekmah. Z Burgosom in Sassarijem se je preizkusil tudi v košarkarski ligi prvakov, zaigral je na skupno devetih tekmah.

V sezoni 2023/24 je za Chalon zaigral na 31 tekmah, v povprečju pa dosegal po 12,8 točke, 5,5 asistence in 3,0 skoka na tekmo. V slovenski izbrani vrsti pa je igral na dveh svetovnih (2014, 2023) ter dveh evropskih prvenstvih (2017, 2022) in na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu.