V stožiški revanši z Umano za potrditev vozovnice za osmino finala

V nadaljevanju preberite:

Umana je šele deveta na lestvici italijanskega prvenstva s pičlo bero 10:12 in med slovenskimi ljubitelji košarke ne uživa prav velikega ugleda, a je edina v evropskem pokalu, ki bi lahko v tej sezoni ugnala Cedevito Olimpijo v obeh soočenjih. Toda če upoštevamo krivuljo obeh moštev, bi se ji Ljubljančani drevi ob 20. uri v Stožicah že kar morali oddolžiti za decembrski poraz in potrditi vozovnico za osmino finala. Revanšo bodo pričakali z nizom petih evropskih zmag (in še petih v ligi ABA), Benečani s tremi zaporednimi porazi.

Kako so Italijani pred tremi meseci ustavili četo Jurice Golemca in kaj Olimpijin trener pričakuje v revanši? V čem je največja razlika med moštvoma?