Velika četverica pred izpraznjenim prestolom

V nadaljevanju preberite:

Ne ravno poglobljenega spremljevalca košarkarskih tekmovanj bi verjetno spravili v manjšo zadrego, če bi ga vprašali, kdo letos brani naslov slovenskega prvaka. Lani se je namreč domača sezona končala že 11. marca in ni dala najboljšega, leto dni poprej je lovoriko v prvenstvu osvojil klub, ki je usahnil decembra 2020 – Koper (Sixt) Primorska. Drevi se bosta v Novem mestu in Stožicah začela polfinalna dvoboja lige Nove KBM do dveh zmag v zanimivih okoliščinah: na prvih tekmah pred praznimi tribunami, v ponedeljek že z gledalci, če bodo prireditelji pravočasno pridobili dovoljenja lokalnih upravnih enot.