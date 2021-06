Velika okrepitev za Američane: Lillard pripravljen nastopiti na OI

Po poročanju ameriškega spletnega portala The Athletic je Damian Lillard vodstvu reprezentance ZDA sporočil, da je pripravljen letos v Tokiu nastopiti na svojih prvih olimpijskih igrah. Z LeBronom Jamesom najboljši strelec zadnjih šestih sezon v ligi NBA in član ekipe Portland Trail Blazers se bo tako najverjetneje znašel na seznamu selektorja Gregga Popovicha, ki bo s pomočniki Stevom Kerrom, Jayem Wrightom in Lloydom Pierceom ekipo zbral 6. julija v Las Vegasu.



Američani bodo v Tokiu poskušali nadaljevati niz zlatih kolajn, ki se je začel leta 2008 v Pekingu. V Lillardu bi Popovich dobil enega najboljših strelcev v državi, saj je s povprečjem 28,8 točke v tej sezoni že šesto leto zapored v povprečju dosegel vsaj 25 točk na tekmo v ligi NBA, to pa je podvig, s katerim se lahko v enakem obdobju pohvali le James.

LeBron dal prednost Space Jamu

Slednji se je nastopu na Japonskem odpovedal kmalu po izpadu v letošnji končnici, kot razlog je zvezdnik moštva Los Angeles Lakers med drugim navedel tudi premiero svojega prvega filma Space Jam: A New Legacy. Vodstvo reprezentance želi do konca junija zaključiti s sestavo ekipe. Popovich, legendarni trener San Antonia, bo spet združil moči s Kerrom, ki vodi Golden State, tu pa sta tudi trener Villanove Wright in nekdanji trener Atlante Pierce.



Na začetku leta so objavili seznam 57 kandidatov za nastop v Tokiu, številni so v zadnjih tednih že dejali, da o odhodu na Japonsko še razmišljajo. Med tistimi, ki gotovo ne bodo nastopili, je zvezdnik Miamija Jimmy Butler, član zlate olimpijske ekipe iz Ria de Janeira, medtem ko je še en udeleženec OI v Braziliji, član Golden Stata Draymond Green, že večkrat dejal, da je pripravljen nastopiti. K nastopu naj bi se nagibal tudi Jayson Tatum (Boston Celtics), ki je pod vodstvom Popovicha z rojaki razočaral na zadnjem svetovnem prvenstvu na Kitajskem, kjer so Američani izpadli že v četrtfinalu proti Franciji in na koncu osvojili sedmo mesto za svojo zgodovinsko najslabšo uvrstitev.

