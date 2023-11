Victor Wembanyama bo šel tudi čez stotico

Francoski čudežni košarkar Victor Wembanyama pri 19 letih že navdušuje v najmočnejši ligi na svetu NBA. O njegovih zmožnostih in sposobnostih govorijo le z izbranimi besedami, a nihče ni šel tako daleč kot nekdanji zvezdnik Metta Sandiford-Artest, v preteklosti bolj znan pod imenoma Ron Artest in Metta World Peace. Na družbenih omrežjih je zapisal, da bo 224 centimetrov visoki košarkar San Antonia z razponom rok 244 cm presegel tudi legendarnega Wilta Chamberlaina, ki je 2. marca leta 1962 v dresu Philadelphie nasul 100 točk New Yorku.

»Prvi bo, ki bo dosegel več kot 100 točk na tekmi. Presegel bo Wilta,« je prepričan Metta. Wiltu se je doslej še najbolj približal pokojni Kobe Bryant, ki je z nadnaravno predstavo, a še vedno z debelim točkovnim zaostankom, 22. januarja leta 2006 dosegel 81 točk. Prvi izbor letošnjega nabora Wembanyama pod taktirko legendarnega trenerja Gregga Popovicha v tej sezoni (sedem tekem) v povprečju dosega po 19,4 točke s 46,2 odstotnim metom, 8,4 skoka, 1,7 asistence.

Največ točk je Wembanyama dosegel proti Phoenixu za zmago teksaškega moštva. Z 38 točkami je v tej tekmi zasenčil tudi Kevina Duranta.