Vlomili v Dončićevo hišo v Dallasu

Ameriški novinar Marc Stein, ki poroča o ligi NBA, je danes, sklicujoč se na policijsko poročilo, tvitnil, da so v petek vlomili v ameriški dom zvezdnika Mavericksov Luke Dončića v Dallasu.

Kot je dodal, v času vloma na srečo ni bilo nikogar doma. Da so Luka in njegova družina na varnem, je povedala tudi glavna direktorica Dončićeve blagovne znamke Lara Beth Seager. Dončić je po njenih besedah vložil prijavo policiji in preiskava še poteka.

Luka Dončić. FOTO: Jerome Miron Usa Today Sports Via Reuters Con

Sicer pa je Liga NBA pred kratkim izdala opozorilo z obvestilom vsem svojim igralcem o valu vlomov v domove športnikov, vključno z Bobbyjem Portisom Jr. iz Milwaukeeja ter zvezdnikoma lige NFL Patrickom Mahomesom in Travisom Kelcem.