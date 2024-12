Poškodbe in prepovedi so bile za Dallas previsoka ovira

V noči na soboto je Dallas še enkrat več potrdil, da lahko igrajo in zmagujejo brez Luke Dončića, ko so premagali Phoenix in rezultat na tekmah brez slovenskega zvezdnika izboljšali na 7-2. A silovit ritem Teksašanom ne gre na roke, sledila je druga tekma zapored, v gosteh je bil Portland boljši s 126:122.

Več v obdobju, ko Luka ne bo na parketu, v Dallasu pričakujejo tudi od Klaya Thompsona. FOTO: Soobum Im/AFP

Pred tekmo je Dallas prejel pričakovane novice, ki jih kljub temu niso želeli slišati. Zaradi pretepa na tekmi s Phoenixom jeprejel štiri tekme prepovedi igranja,pa eno. Ob poškodovanem Dončiću se je moralznajti brez treh pomembnih členov v rotaciji, za nameček je Dallas igral drugi večer zapored in nekaj rezervistov je dobilo veliko večjo vlogo kot doslej.

V začetni peterki sta bila Maxi Kleber in Spencer Dinwiddie, oba sta igrala več kot 30 minut. Osem minut je s klopi dočakal tudi letos odpisani Dwight Powell, Quentin Grimes je tokrat odigral skoraj 28 minut in dosegel 15 točk s klopi. Gonilna sila Dallasa je bil Kyrie Irving, ki nadaljuje z vrhunskimi igrami v tej sezoni.

Dosegel je 46 točk ob odličnem metu iz igre (16/26, 61 %), zadel je pet trojk iz 12 poskusov in vseh devet prostih metov. Dallas je celo tekmo lovil zaostanek in se v samem zaključku še uspel približati, za 21. zmago v sezoni pa je zmanjkalo moči.

Naslednja tekma Dallas čaka v noči na torek (4.00), gostovali bodo pri Sacramentu, ki je po nizu porazov odpustil trenerja Mika Browna, ki je bil zgolj leto in pol nazaj soglasno izbran za najboljšega trenerja v ligi NBA.