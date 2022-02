Vrnitev mlajšega Dragića v izbrano vrsto

Slovenija se bo v februarskem terminu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 dvakrat srečala s Finsko. Selektor Aleksander Sekulić je izbral štirinajst košarkarjev, med njimi pa so med drugimi Mike Tobey, Zoran Dragić, Klemen Prepelič ter novinca Luka Ščuka in Žiga Samar. Slovenija je v primerjavi z novembrskem ciklusom, v katerem je vpisala zmagi proti Hrvaški in Švedski, močnejša za Zorana Dragića, ki je tedaj manjkal zaradi klubskih obveznosti, ter Mika Tobeyja in Gregorja Hrovata, ki sta bila odsotna zaradi poškodbe.

Sekulić je na seznam znova uvrstil Gregorja Glasa, članski reprezentanci pa bosta prvič priključena Žiga Samar in Luka Ščuka. V primerjavi z lanskim novembrom v reprezentančni zasedbi ni Alena Hodžića, Jana Kosija, Matica Rebca, Mihe Lapornika, Luke Lapornika in Blaža Habota. Obe tekmi s Finsko bosta ob 17.30 po slovenskem času; prva tekma je na sporedu 25. februarja v Helsinkih, druga pa tri dni kasneje v Kopru.

»Slabi trije meseci so hitro minili in prepričan sem, da se vsi iz reprezentančne zasedbe že veselimo novega druženja. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo smo z dvema novembrskima zmagama odlično začeli in naša želja vsekakor je, da tudi na tekmah proti Finski nadaljujemo v enakem slogu. Reprezentanti v klubskih sredinah igrajo odlično in želim si, da formo prenesejo na reprezentančni parket. Motiva nikomur ne manjka in če temu dodamo še tradicionalno dobro vzdušje v ekipi, verjamem, da se lahko kakovostno pripravimo na nalogi, ki sta pred nami,« pravi selektor Sekulić.