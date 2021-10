Vsak ima lahko mnenje, a ne bo pomagalo pri igranju košarke

Komisar košarkarske lige NBA Adam Silver je v ponedeljek zvečer sporočil, da je okoli 96 odstotkov igralcev cepljenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu cepljenje ni obvezno, kot sta se dogovorila vodstvo lige in sindikat igralcev (NBAPA).

Silver je stopil pred novinarje dan pred začetkom rednega dela sezone 2021/22 in izrazil prepričanje, da bo število cepljenih še naraslo.

Največ prahu je v zadnjih tednih dvignila odločitev Brooklyna, ki bo celotno sezono bržčas odigral brez zvezdnika Kyrieja Irvinga. Slednji ni cepljen, zaradi česar bo moral zaradi lokalnih ukrepov v New Yorku izpustiti vse domače tekme. Obenem pa ga moštvo ne bo pustilo niti trenirati z ekipo niti igrati na gostujočih tekmah, dokler ne bo za to izpolnjeval pogojev.

»Upam, da se bo Irving vendarle cepil, četudi ima do tega tako močno izdelano mnenje. Vsi radi gledamo Kyrieja na parketu, obenem pa bi radi videli na njem tudi celotno zasedbo Brooklyna,« je Silver dejal na to temo. Dodal je, da o tej odločitvi moštva ni moč govoriti v smislu poštenosti ali krivice, saj nič pri tem virusu ni pošteno.

Poleg Irvinga se pred začetkom rednega dela sezone od bolj znanih igralcev niso cepili Michael Porter (Denver), Bradley Beal (Washington) in Jonathan Isaac (Orlando).

Največji zvezdnik med igralci, ki se ne želijo cepiti, Kyrie Irving bo brez tekem in tudi nekaj milijonov dolarjev. FOTO: Brad Penner/Usa Today Sports

Silver je z vodstvom lige med sezonama zagovarjal stališče obveznega cepljenja, a je to naletelo na odpor nekaterih v sindikatu igralcev.

»Seveda bi raje videl, da bi se združenje igralcev strinjalo z uvedbo obveznega cepljenja. S tem bi se lahko izognili številnim neželenim posledicam in komentarjem pred začetkom novega tekmovalnega obdobja. Za vse bi bilo najbolje, če bi bili vsi cepljeni,« je še dejal komisar lige.

Vodstvo tekmovanja se bo še naprej zavzemalo, da informira igralce o cepljenju, o njegovih prednostih tako zanje, njihove družine kot za družbo v celoti, je poudaril Silver.

Čeprav zagovarja, da ima vsak svoje mnenje, pa to v določenih mestih in zveznih državah ne bo pomagalo igralcem pri ukvarjanju s profesionalno košarko.

»Zagovarjati svoje stališče do cepljenja povsod ne bo sovpadalo s pravico igranja košarke. Vidimo, da so ukrepi lokalnih oblasti v določenih mestih enostavno nad mnenji posameznikov, kot denimo v New Yorku in San Franciscu,« komisarja lige NBA še citira AFP.