Vse preveč slabosti so prikazali na večer resnice v Podgorici

Budućnost : Cedevita Olimpija 79:66 (58:57, 38:40, 17:19) Dvorana Morača, brez gledalcev, sodniki Bissang (Fra), Baumanis (Lat) in Ambrosov (Ukr).

Budućnost: Cobbs 5 (0:1), Žugić 2 (2:2), Ejim 20 (8:8), D. Nikolić 11 (2:2), Reed 10 (4:8) – prva peterka; Ivanović 17 (4:4), Šehović, Della Valle 11 (4:4), Z. Nikolić 3 (1:3), Popović; Apić ni igral.

Cedevita Olimpija: Perry 11 (3:6), Blažič 18 (7:8), Murić 8, Jones 12, Hopkins 8 – prva peterka; Brown 7 (2:2), Hodžić, Dimec, Rupnik 2; Radović, Ščuka in Marinković niso igrali.

Met za dve točki: Budućnost 12:27 (44 %), Cedevita Olimpija 15:34 (44 %); za tri: Budućnost 10:32 (31 %), Cedevita Olimpija 8:25 (32 %); skoki: Budućnost 45 (30+15), Cedevita Olimpija 31 (23+8).

10 zmag in 6 porazov je skupna bera košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu 2020/21.

Po 48:47 vse večja nemoč

Jaka Blažič je bil najučinkovitejši košarkar ljubljanskega moštva, vendar s skromnim izkoristkom metov. FOTO: Cedevita Olimpija

Standings provided by SofaScore LiveScore

Do današnjega odločilnega dvoboja za uvrstitev v četrtfinale evropskega pokala so košarkarji Cedevite Olimpije ustvarili precej lepši vtis kot Budućnost, tako z izidi kot s privlačno igro. V prvem trenutku resnice v sezoni, v katerem bi si lahko privoščili tudi poraz s tremi točkami razlike, pa so ga dodobra pokvarili, saj niso bili kos niti pomembnosti tekme niti agresivni igri nasprotnega moštva. V Podgorici so dosegli le 66 točk, 18 manj od svojega letošnjega evropskega povprečja, in izgubili zadnjo četrtino z 9:21. Glavna aduta moštva nista zadevala tako kot v prejšnjih nastopih, točk rezervnih adutov domala ni bilo.»Čestitke Budućnosti. Nismo se prilagodili na sodniška merila in na drevišnji slog košarke. To nam je odneslo zmago, preveč smo se ukvarjali z zunanjimi dejavniki, ko bi se morali ukvarjati sami s sabo. V končnici tekme nam je zmanjkalo tudi nekaj energije in sape. Številni naši košarkarji so imeli težave z osebnimi napakami, ki so nosilce obremenjevale že od začetka dvoboja, zato je bilo težko igrati,« je po slovesu od evropskega pokala ocenil Olimpijin trener. Sprijazniti se je moral, da jetokrat metal iz igre le 5:17 (za tri 1:7),3:12 (2:6), da so vsi njegovi košarkarji s klopi skupaj zmogli le sedem točk in da so igralci Budućnosti dobili skok kar s 45:31; kar 15 žog so ujeli pod tekmečevim obročem.Končne številke povedo marsikaj, res pa je tudi, da so Ljubljančani v začetnih minutah tekme pokazali, da verjamejo v možnost uspeha. S čvrsto in gibljivo obrambo so preprečili, da bi Budućnost zgodaj dobila krila, pri metih pa so bili ravno dovolj natančni, da so po zaostanku z 2:3 prevzeli rezultatsko pobudo in vodili s 17:12. Toda po dobljeni prvi četrtini so že zašli v težave. Premalo so namreč imeli nadomestnih rešitev, ko meti za tri točke niso našli cilja, poleg prave globinske igre in izsiljenih prostih metov (na koncu so jih imeli na voljo 16, Budućnost 32) so jim manjkale tudi točke iz hitrih nasprotnih napadov.Tudi obramba je bila na trenutke preveč ozka in je kar izzivala domače košarkarje k metom z večje razdalje, kar je bila tvegana igra. Budućnost je v uvodnih 20 minutah zadela zgolj štiri trojke, a je bila učinkovitejša pod obročem, zato je sredi druge četrtine vodila s 33:28. Takrat je Blažič s krajšo simultanko znova prevesil tehtnico na stran Cedevite Olimpije, ki je pričakala glavni premor s prednostjo 40:38, torej s skupnim naskokom petih točk. V nadaljevanju pa je vse težje držala korak z gostitelji, ki so imeli več taktičnih rešitev in dejavnih strelcev.Če sta sprva zadevala kriloin center, so jima sčasoma priskočili na pomoč branilca Nikola Ivanović in Amedo della Valle ter krilni center. Ljubljančani so v drugem polčasu zadeli le tri trojke in po zadnjem vodstvu z 48:47 začeli kazati vse večje znake nemoči in živčnosti. Bolj ko so jih domači košarkarji izpodrivali stran od obroča, bolj so poskušali s težkimi meti z ogromne razdalje in po zaostanku z 51:61 niso niti poskušali poiskati kakšnega dodatnega aduta v rokavu.»Bili smo agresivni, zato je bila ključna razlika med moštvoma v obrambi in skokih,« je dogajanje povzel strateg črnogorskega moštva. Cedevita Olimpija se bo zdaj osredotočila na ligo ABA, v kateri mora odigrati še osem tekem rednega dela sezone, in slovensko prvenstvo. Budućnost pa bo nadaljevala evropsko pot s četrtfinalnim soočenjem do dveh zmag z Monacom, zmagovalcem skupine E in trenutno najuspešnejšo zasedbo francoskega prvenstva.