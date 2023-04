Z Goranom še nista govorila o skupnem igranju na SP

V nadaljevanju preberite:

Sobota bo pomemben dan za slovensko košarko. Reprezentanca bo po četrti uvrstitvi na svetovno prvenstvo izvedela, kdo bodo njeni letošnji tekmeci na Japonskem in Filipinih, Cedevita Olimpija pa bo ob 18.30 odigrala v Stožicah prvo tekmo četrtfinala končnice lige ABA proti FMP. Zoran Dragić je orožje obeh moštev in pravšnji sogovornik pred vrhuncem sezone.

»Boljši smo kot FMP, toda to bomo morali dokazati na igrišču,« meni izkušeni as in hkrati opozarja na možne pasti. Zakaj bi se rad v polfinalu srečal s Partizanom? Kakšne so njegove želje pred žrebanjem skupin za SP? Kaj si še želi doseči z reprezentanco? Kaj je vnovič uvidel ob razočaranju za njegovega brata Gorana v ligi NBA?