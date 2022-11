Z Lukom Dončićem na klopi za rezervne igralce preslabi za najslabše

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA brez prvega strelca Luke Dončića izgubili v domači dvorani proti Houstonu z 92:101. Za teksaški dvoboj se je trener Jason Kidd po pogovoru s svojim najdragocenejšim igralcem odločil, da mu bo namenil tekmo počitka, zaradi Ljubljančanove utrujenosti. Zaradi poškodbe sta bila odsotna tudi Maxi Kleber in JaVale McGee.

Dallas je na domačem parketu v tej sezoni izgubil drugo tekmo, sedem jih zmagal, med drugim tudi eno proti Houstonu. Luka Dončić je v vseh prvinah najboljši Dallasov igralec – 34,4 točke na tekmo, 8,8 skoka, 7,8 asistence. Houstonu je dosegel šele tretjo zmago.

Ob odsotnosti Luke Dončića je bil Goran Dragić v današnjih tekmah najučinkovitejši slovenski košarkar v ligi NBA. FOTO: David Banks Usa Today Sports

Odločilna je bila zadnja četrtina, v katero je šel Houston s prednostjo dveh točk 76:74. Kljub porazu sta bila najboljša strelca tekme Dallasova košarkarja, Tim Hardaway je dosegel 28 točk, Christian Wood pa 26. Pri zmagovalcih je sedem igralcev doseglo najmanj 10 točk, Jalen Green in Kevin Porter s po 17 točkami pa sta bila najučinkovitejša.

Slab večer sta imela tudi druga dva slovenska košarkarja. Chicago je izgubil z New Orleansom s 110:124, Goran Dragić pa je v dobrih dvajsetih minutah dosegel šest točk, dva skoka in sedem asistenc. New York je bil s 106:103 boljši od Denverja, ki je igral brez Nikole Jokića (zaradi zdravstvenega protokola), Vlatko Čančar pa je v dobrih devetih minutah dosegel dve točki in dva skoka.

Vlatko Čančar je dosegel dve točki. FOTO: Kirby Lee/Usa Today Sports