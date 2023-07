Z modrimi ljudmi in zrelostjo nad kilograme

Zion Williamson, številka 1 na naboru lige NBA leta 2019, je v košarkarskem podcastu »Gil's Arena« govoril o svojem boju s prekomerno težo. Pri 23 letih in višini 201 centimetrov je uradno težak 128,8 kilograma.

»Težko je. Imam 20 let, 22, imam ves denar na svetu. No, zdi se mi, da imam ves denar. Težko je,« je slikovito začel pojasnjevati, zakaj se je po podpisu pogodbe z moštvom New Orleans začela njegova kalvarija s prekomerno težo. Odtlej je v ligi NBA igral le 114 tekem, v minuli sezoni 29. Od 2. januarja zaradi poškodbe stegenske mišice ni bil več v ritmu treningov in tekem. Toda zadeve se spreminjajo.

»Sem v obdobju, ko postajam bolj zrel. Ne želim reči, da sem starejši, ampak ob sebi imam ljudi z modrostjo,« je povedal o obratu v športnem življenju in razmišljanju še vedno zelo mladi košarkarski zvezdnik, ki se je spomnil besed legendarnega trenerja pri univerzi Duke Mika Krzyzewskega. »Naučil me je, da moram sprejeti odgovornost. Veliko stvari bi lahko naredil bolje. Nisem jih, a sem v obdobju popravljanja napak.«

Zion je priznal, da najbolj trpi, ko gleda soigralce, ko izgubljajo in ve, da bi jim lahko pomagal, če bi bil z njimi na igrišču.

»Kar želim povedati ljudem, je to, da želim igrati in ne biti na stranskem tiru,« se je posipal s pepelom najdražji košarkar New Orleansa. A v 208 milijonov evrov vredni pogodbi je tudi klavzula, po kateri bo denarno kaznovan, če bo presegel težo 133 kg in odstotek maščobe.