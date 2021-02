Z Ukrajinci bi se morali kosati z receptom iz Stožic, ne iz Zaporožja

V Stožicah so vodili z 31 točkami prednosti

Edo Murić (levo) in Luka Rupnik pričakujeta konec kvalifikacij dobre volje. FOTO: FIBA

17 tekem so doslej odigrali slovenski košarkarji z Ukrajino in zmagali kar 14-krat.

Sekulić opozarja na moč Ukrajincev

Na trenutke so krmarili med in Scilo in Karibdo, a so zanesljivo pripluli do pristana, danes ob 15. uri pa slovenske košarkarje čaka še zadnja tekma v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022. Njihova tekmica v kijevskem mehurčku bo Ukrajina, ki si je prav tako že novembra prislužila mesto med elito stare celine. Naslednja velika naloga pa čaka reprezentanco med 29. junijem in 4. julijem v Kaunasu, ko si bo poskušala priigrati krstni nastop na olimpijskih igrah.Med spremljanjem četrtkovega dvoboja z Madžarsko in četrte zaporedne zmage slovenske izbrane vrste so si v naših vodilnih klubih verjetno mislili, da bi lahko njihovi glavni košarkarji tudi bolje izkoristili ta teden. Pri Cedeviti Olimpiji so sprožili pobudo, da bi njihovo peterico oprostili zadnjega kvalifikacijskega cikla, saj jo v naslednjih tednih čakajo številni evropski, regionalni in domači izzivi, a so igralci vztrajali, da želijo v Kijev. In tako je, kljub vsem plusom in minusom v enačbi, tudi prav.Kult reprezentance, ki je po velikem zmagoslavju na eurobasketu 2017 strmoglavila na dno pri poskusu uvrstitve na svetovno prvenstvo 2019, je pač potrebno zgraditi znova. In kam bi prišli, če bi poleg bolj ali manj upravičenih odsotnosti legionarjev v tujih klubih začeli spodbujati opravičila najboljših košarkarjev slovenskih igrišč. Verjetno še nižje kot pred desetletjem ali dvema, ko je bilo reprezentančno vabilo za marsikoga hujša kazen kot oster davčni opomin.V tej luči kaže uporabljati tudi merila za ocenjevanje kijevskih nastopov. Res je, da je Slovenija evropski prvak in da mora še naprej stremeti k zelo visoko postavljeni letvici. A prav tako drži, da je od kadra iz Istanbula 2017 v kvalifikacijah za zadnja velika tekmovanja ostalo bore malo in da je prirast novih kakovostnih košarkarjev pri nas zelo pičel. Toda s podobnimi težavami se spopadajo mnogi, tudi v nam sorodni regiji, ki je bila desetletja neusahljiva valilnica izjemnih talentov.Srbija si je denimo šele včeraj priigrala mesto na EP v skupini z Gruzijo, Finsko in Švico. Torej tri mesece za Slovenci, ki lahko v Kijevu sproščeno razmišljajo zgolj o košarki in lovu na 14. zmago zmago nad Ukrajino v 17 soočenjih. Moštvi sta se zadnjič srečali novembra v Ljubljani ( 84:73 ) , kjer so gostitelji vodili že z 31 točkami razlike. Toda le dve leti prej je Slovenija doživela pravi polom v Zaporožju: pri poskusu preboja na SP je klonila s 54:82.je bil takrat v vlogi pomočnika, po prevzemu krmila pa še ni okusil poraza in čaka na odločitev vodstva Košarkarske zveze Slovenije, kdo bo selektor po kvalifikacijah za EP. Raje ima dejanja kot besede, zato mirno napoveduje dvoboj z Ukrajino.»Proti Madžarski smo nadomestili nihanja z veliko željo, borbenostjo in moštveno igro. In to moramo ponoviti tudi v soboto, čeprav je ukrajinska ekipa nekoliko drugače zasnovana kot madžarska. Zadnja leta se redno srečujemo, tako da se dobro poznamo. Taktika naših naslednjih tekmecev temelji na igri po globini, pri kateri izkoriščajo višino in moč. To je njihova glavna prednost, zato bo zelo pomembno, da bomo prekinili povezavo med zunanjo in notranjo linijo nasprotnega moštva ter bili zelo pozorni pri skokih,« pravi.