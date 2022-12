Umirjeni Luka Dončić je Teksašane popeljal do 16. zmage

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA v gosteh premagali Minnesoto premagali s 104:99. Luka Dončić je za zmagovite Teksašane v 37 minutah zbral 25 točk, 10 podaj in devet skokov, ukradel je tri, izgubil pa štiri žoge ter je bil prvi strelec in igralec tekme.

Dončić in drugi Dallasovi igralci so se oddolžili za poraz pred dvema dnevoma, v katerem si je Ljubljančan prislužil osmo tehnično napako v sezoni in bil izključen. Dallas je s 16. zmago v sezoni in šele četrto v gosteh izenačil razmerje med zmagami in porazi.

»Imeli smo precej več moči. Govorica telesa je bila prava. Na vsaki tekmi bi morali igrati tako. Veliko smo se lahko naučili iz teh dveh tekem,« je povedal Dončić.

Chicago, za katere Goran Dragić tokrat ni igral, je bila v Atlanti v napetem zaključku boljša s 110:108 Hawks.