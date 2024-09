Za uvod poraza Cedevite Olimpije in Krke

Za slovenska udeleženca košarkarske lige ABA se je sezona začela slabo. Košarkarji Cedevite Olimpije so s na gostovanju v Beogradu morali priznati premoč FMP, ki je slavil zmago s 75:62 (59:48, 33:40, 21:20).

Poraz je dodatno skazila poškodba Žige Daneua v zaključku tekme, ki je pri posredovanju pod košem z višine padel na glavo in obležal na parketu. Po daljši prekinitvi ga je zdravniška služba z nosili odpeljala v bolnišnico.

Ljubljančani, ki so sredi tedna prišli do prve lovorike v sezoni v slovenskem superpokalu, so v drugem polčasu doživeli pravi razpad sistema. Med 23. in 28. minuto so domači naredili delni izid 26:8 in po zaostanku ob polčasu za sedem točk prišli do prednosti 59:48. Pet minut kasneje je bilo že 68:48. Cedevita Olimpija je v tretji četrtini dosegla zgolj osem točk, v drugih dvajsetih minutah pa jo je tekmec nadigral z 42:22.

Ljubljansko moštvo je nastopilo v postavi: Stewart 8 (2:2), Robinson 18 (2:2), Jones 3, Nikolić 2, Glas 2, Lemar 7, Blažič 10 (3:4), Beringer 6 (4:6), Geben 2, Prepelič 2, Ogbeide 2.

Krka doma nemočna

Košarkarji Krke pa so v Novem mestu izgubili z Mego s 70:80 (49:57, 33:39, 19:16). Za Novomeščane je to drugi poraz v tem tednu, saj so sezono začeli tudi z visokim zaostankom za Cedevito Olimpijo v slovenskem superpokalu. Mlada zasedba iz Beograda je sicer zanesljivo prišla do zmage, saj je spretno izkoristila vrzel pod košem Krke. Petdeset od 80 točk je dosegla iz rakete, ob tem pa je imela skoraj 68-odstotni met za dve točki.

Pri Krki, ki v zaključku tekme ni prišla do možnosti za preobrat, sta največ točk zbrala Tayler Persons (21) in Jan Špan (13). V ekipi Mege sta nastopila tudi dva slovenska košarkarja, Sergej Macura in Urban Kroflič, ki pa sta imela povsem stranski vlogi.

Krka je nastopila v postavi: Krka: Mirtić 6, Garcia 5, Persons 21, Jurković 7 (3:4), Špan 13 (2:2), Cerkvenik 8 (4:4), Skeens 4, Smrekar 2, Čebašek 4 (2:2).