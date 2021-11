Zagrebčani prerešetali koš Dolenjcev

Novomeška košarkarska zasedba je v regionalni ligi doživela četrti poraz. Po Olimpiji, Megi in Partizanu je v zadnji tekmi 7. kola lige Aba Krka visoko izgubila v hrvaški prestolnici, na svojem računu pa ima tri zmage proti Mornarju, Zadru in Derbyju. Cibona je bila boljša z 90:52 (28:14, 52:28, 70:41), za Dolenjce pa so koše prispevali Arapović 5, French 4, Gibbs 15, Stipčević 9, Medved 2, Kosi 5, Stipaničev 3, Škedelj 3 in Macura 6.

V novomeški ekipi je bil torej najbolj učinkovit Temple Gibbs s 15 točkami. Izbranci Daliborja Damjanovića so slabo odprli tekmo pri enih najbližjih tekmecih v regionalnem tekmovanju. Po vsega treh minutah so v Zagrebu zaostali za devet točk (3:12), tik pred koncem uvodne četrtine pa so si pridelali primanjkljaj 17 točk (9:26).

V nadaljevanju se podoba na igrišču ni spremenila, močno zdesetkani Novomeščani so še naprej igrali slabo in nepovezano. V 18. minuti so zaostajali za 27 točk (23:50), na polčasu za 24 (28:52), najvišji primanjkljaj na tekmi pa so si pridelali tik pred zadnjim zvokom sirene, ko so zaostali za 40 točk (50:90). Dolenjska zasedba bo v petek gostovala v Splitu.