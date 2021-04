Nowitzki straši Dončića pred spektaklom v Kölnu za sladokusce

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarji bodo zaradi spremembe intervala evropskih prvenstev na štiri leta in pandemije koronavirusa na prestolu kar pet let. Izenačili se bodo z rekorderko Litvo, ki je zaradi mrtvila med drugo svetovno vojno vladala pod obroči v letih 1941-46. Zato pa jim pred 14. zaporednim nastopom na eurobasketu, ki ga bodo med 1. in 18. septembrom 2022 gostile Gruzija, Nemčija, Italija in Češka, žreb ni bil niti malo naklonjen. Kaj jih čaka v najzahtevnejši od štirih skupin?