Zlata kolajna v vitrini bi rada dobila družbo

Vsak začetek je sicer težak in slovenski košarkarji ob 13 zaporednih predstavitvah na EP nikoli niso imeli lahkega dela v uvodnem nastopu. Kako bo danes popoldne v Kölnu? Litva bo pravi test, saj najbolj stavi na svoja 211 cm visoka zvezdnika iz lige NBA Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa, ima pa še tri adute med 204 in 206 cm. Nedeljski poraz z Nemčijo v kvalifikacijah za SP 2023 je za naše košarkarje opozorilo, da se ne gre lahkomiselno zanašati na dosežke z zadnjega velikega tekmovanja.