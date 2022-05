Zmaji zanesljivo do nove lovorike

Košarkarji Cedevite Olimpije so v velikem finalu državnega prvenstva potrdili vlogo velikih favoritov in še tretjič, drugič v gosteh, premagali igralce moštva Helios Suns. V Domžalah so se danes veselili prepričljive zmage s 101:81 (81:63, 56:36, 27:13).

Ljubljančani so si na ta način priigrali drugi zaporedni in skupno že 19. naslov državnih prvakov. Največ točk za zmaje sta v zadnjem dvoboju, v katerem so vodili od vsega začetka, dosegla Yogi Ferrell (20) in Zoran Dragić (18), v domači ekipi pa je bil najbolj učinkovit Carlbee Ervin (23).

Za najboljšega igralca zaključnega dela so razglasili Olimpijinega centra Alena Omića, ki je tretji zmagi prispeval 16 točk in 14 skokov. »Za nami je dobra sezona. Ravno to smo še potrebovali za konec,« je omenil Omić, medtem ko je Dragić pripomnil: »Sezona je bila za nas res uspešna, morda je malce grenkega priokusa le zaradi lige ABA ...«