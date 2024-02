1. SNL: Olimpijo za ogrevanje izziva zadnja Rogaška

Po dveh mesecih se bodo slovenski nogometni prvoligaši vrnili v tekmovalni ritem. Uvodno dejanje drugega dela sezone bo s prvo tekmo 20. kola 1. SNL pripadlo Olimpiji in Rogaški.

Po jesenskem delu najbolje kaže Celjanom, ki tudi po zimskem prestopnem roku ostajajo glavni favorit za naslov prvaka.

Danes bosta ob 15.00 igrala še Domžale in Bravo Kostel, ob 17.30 pa Koper in Kalcer Radomlje. V nedeljo bosta na sporedu še obračuna Celje – Mura, ta se bo začel ob 15.00, in Maribor – Aluminij, ki bo ob 17.30.

Po jesenskem delu in 19. kolih imajo Celjani na vrhu zajetno prednost pred prvimi izzivalci zeleno-belimi, ki gredo v lov brez najboljšega strelca (10 golov) Ruija Pedra. Ta je v petek prestopil k turškemu prvoligašu Hatayspor.

Olimpija bo z bonusi vred za Portugalca, ki je bil pri zeleno-belih poldrugo leto in ni želel podaljšati pogodbe, zaradi česar je bil na stranskem tiru, iztržila približno pol milijona evrov.

Zadnje, 36. kolo bo 18. maja.

20. kolo

​Olimpija – Rogaška

Domžale – Bravo 15.00

Koper – Kalcer Radomlje 17.30

nedelja

Celje – Mura 15.00

Maribor – Aluminij 17.30