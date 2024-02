Zeleno-beli takoj v napad, ker želijo zamajati samozavest Celjanom

V nadaljevanju preberite:

Z današnjo uvodno tekmo 20. kola 1. SNL v Stožicah se začenja drugi del nogometnega prvenstva, ki se bo končal 18. maja. Celjani branijo prednost desetih točk. Nogometaši Olimpije, prvi zasledovalci in branilci naslova, bodo proti zadnji Rogaški lahko že takoj vrgli rokavico favoritom za končno zmagoslavje. Brez Ruia Pedra in Mustafe Nukića, strelcev 14 jesenskih golov, bolj povezani, uglašeni in tekmovalno nabrušeni zeleno-beli začenjajo lov za Celjani. Trener Zoran Zeljković ima na voljo dovolj igralskega znanja in tudi notranjih rezerv. Polemike o tem ali Olimpija nima napadalcev lahko razrešijo le goli igralcev s profilom strelca ali napadalnih zveznih igralcev. Več kot dovolj jih premore očiščena slačilnica.