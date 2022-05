Abramovič nagovoril navijače: Hvala vam, bilo mi je v čast

Po dolgem čakanju je britanska vlada skupaj z vodstvom premier league vendarle prižgala zeleno luč prevzemu londonskega nogometnega kluba Chelsea, ki ga bo oz. ga je že iz rok ruskega oligarha Romana Abramoviča prevzel konzorcij vlagateljev z Američanom Toddom Boehlyjem na čelu. Abramovič je navijače Chelseaja, pri katerem je deloval skoraj 20 let, nagovoril v sporočilu za javnost.

»Skoraj trije meseci so minili, odkar sem oznanil mojo namero, da prodam Chelsea FC,« je zapisal Abramovič. »V tem času je klub trdo delal v iskanju pravega skrbnika, ki bi bil v najboljšem položaju, da uspešno popelje klub v naslednje poglavje. Lastništvo kluba s seboj prinaša veliko odgovornost. Odkar sem prišel k Chelseaju pred skoraj 20 leti, sem se na lastne oči prepričal, kaj lahko temu klubu uspe. Moj cilj je bil zagotoviti, da bo imel novi lastnik miselnost, ki bo omogočila uspehe v moški in ženski ekipi, kot tudi željo in zagnanost, da bi nadaljeval z razvojem ostalih ključnih vidikov kluba, kot sta akademija in življenjsko pomembno delo klubske fundacije,« je nadaljeval Rus, ki je še pred zamrznitvijo premoženja s strani britanske vlade začel iskati svojega naslednika. S prodajo ni smel zaslužiti, vsi prihodki pa naj bi romali v dobrodelne namene.

»Vesel sem, da se je zdaj to iskanje uspešno končalo. Ko predajam Chelsea novim skrbnikom, bi jim rad zaželel kar največ uspehov, tako na kot ob igrišču. Življenjska čast je bila biti del tega kluba – rad bi se zahvalil vsem trenutnim in bivšim igralcem kluba, ostalemu osebju in seveda navijačem za ta neverjetna leta. Ponosen sem, da bo s pomočjo naših skupnih uspehov zdaj več milijonom ljudi pomagala dobrodelna fundacija, ki je v nastajanju. To je zapuščina, ki smo jo ustvarili skupaj. Hvala vam. Roman,« je še dodal Abramovič.