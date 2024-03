Adam Delius in Valerij Kolotilo (pre)plačujeta

V nadaljevanju preberite:

Nedavno, ko sem imel intervju s predsednikom NK Celje Valerijem Kolotilom, me je neki odličen poznavalec poslovno-funkcionarskih mreženj v slovenskih nogometnih klubih cinično vprašal, ali sploh vem, s čim se ukvarja ukrajinsko-ruski poslovnež. Spraševal se je, kakšni so njegovi vzgibi za vlaganje v okolje, kjer ni prav velikega odziva navijačev, kaj šele denarja. Koliko časa bo še dobesedno metal denar skozi okno? Če sem iskren, res ne vem in nisem imel odgovorov, lahko sem mu samo prikimal in dodal: Poglejte, dokler plačuje in nad njim ne visi sum pranja denarja oziroma kaj drugega ter nima za vratom vseh sort preiskovalcev, mi je čisto vseeno. Samo naj plačuje, vlaga in skrbi za razvoj nogometa.

Olimpijin Maksim Demin je predsednik Adam Delius, Kolotilo pa direktor Igor Barišić. Deliusov poslovni imperij je povezan z nepremičninami. Podobno kot za Kolotila tudi zanj pri Olimpiji velja, da je najpomembneje, da Olimpijo ohranja pri živih. O tem, kako se Olimpija preživlja in kdo ima glavno besedo, med navijači kroži toliko »zanesljivih« informacij, kot je teorij zarote o cepljenju. S Kolotilom Deliusa veže le to, da je zaradi infrastrukture precej odvisen od prijaznosti župana in njegovih osebnih športnih afinitet.