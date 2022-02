Adut po meri trenerjev začel že v vrtcu in na ulici

V nadaljevanju preberite:

Domžalski trener Dejan Đuranović je imel srečo v nesreči. Na začetku druega dela sezone je ostal brez obeh srednjih napadalcev in je moral najti drugačne rešitve. Našel jih je znotraj moštva in z razporeditvijo vlog igralcem. Med njimi je zablestel tudi 21-letni Ljubljančan Benjamin Markuš, ki je bil najboljši prav proti najboljšimi: Koprčani in zeleno-belimi.