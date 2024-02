Afera topovski udar odmeva od Maribora do Brda, epiloga še ni

V nadaljevanju preberite:

Na slovenski nogometni sceni so polne tribune prej izjema kot pravilo, derbi Mure in Maribora v Fazaneriji bi lahko bil dokaz, da je nogomet tudi v Sloveniji šport, ki navdušuje celotno družino in povezuje lokalno okolje. Dokler ni v 58. minuti počilo, in počilo je tako močno, da na topovski udar slovenski nogomet še lep čas ne bo pozabil. Ko se nogometna tekma zaključi s petimi (!) nogometaši in kondicijskim trenerjem v bolnišnici, je vrag odnesel šalo.

Derbi Mure in Maribora ni derbi, ki bi razgrel navijaške strasti, čeprav imata obe ekipi zveste privržence in tudi organizirani navijaški skupini. Odnos med kluboma je prijateljski, tudi na relaciji Viole - Black Gringos razen občasnih zbadljivk hude krvi ni, zato je dogajanje po slabi uri igre na murskosoboški zelenici še toliko bolj nerazumljivo. V 58. minuti se je začel pirotehnični šov na delu tribune, kjer so bili organizirani gostujoči navijači, ki je grobo eskalacijo doživel, ko je eden od huliganov odvrgel topovski udar na zelenico, kjer so se ogrevali rezervni nogometaši domačega moštva.

Kako so jo odnesli nogometaši Mure? Kaj bo z nadaljevanjem tekme? Kaj o incidentu pravijo pri Mariboru, Muri in na nogometni zvezi?