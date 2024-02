Nogometaš Mure zaradi napada mariborskih navijačev noč preživel v bolnišnici

Po izgredih na včerajšnji tekmi 21. kola prve lige Telemach med Mariborom in Muro, med katero so pripadniki mariborske navijaške skupine Viole z eksplozivnimi sredstvi poškodovali pet nogometašev in člana strokovnega štaba Sobočanov, je noč na opazovanju v bolnišnici preživel nogometaš Niko Kasalo. Preostale poškodovane so že sinoči odpustili domov, so sporočili iz murskosoboškega kluba.

Po škandaloznem dejanju »navijačev«, ki si tega imena zagotovo ne zaslužijo, je zaradi različnih težav, ki so bile posledica eksplozije, pomoč v murskosoboški bolnišnici poiskalo pet nogometašev, poleg Kasala še Tilen Ščernjavič, Žiga Laci, Robert Čakš in Luka Turudija, ter kondicijski trener Gal Ribič. Vse so po pregledu napotili na oddelek otorinolaringologije v UKC Maribor.

Kasalo je moral ostati na opazovanju, da bi izključili morebitne trajne posledice poškodb sluha, ki so nastale zaradi močnega poka, so zapisali pri Muri. Preostalo peterico so zdravniki po sinočnjem pregledu odpustili iz UKC Maribor, danes pa so morali na dodatne preiskave v splošno bolnišnico v Murski Soboti.

Pričakovati je, da bodo pristojni proti storilcem in njihovemu klubu čim prej ustrezno ukrepali.