Incident v Murski Soboti: Dobili smo antireklamo za nogomet

Kljub obilici dobrega nogometa, ki smo ga v minulih dneh pospremili na domačih in tujih zelenicah, tokrat glavna tema podkasta VAR ni neposredno povezana z nogometno žogo. V soju žarometov so bili izgredi na tribunah Fazanerije, na tujem pa priprava na nadaljevanje lige prvakov, ki prinaša štiri zelo izenačene dvoboje. Tudi z Janom Oblakom v eni od glavnih vlog.

Prekmursko – štajerski derbi Mure in Maribora večinoma mine v prijateljskem vzdušju, polne tribune z navijači vseh starosti bi bile reklama za slovenski nogomet, če ne bi vmes posegle Viole. »Vse je bilo nastavljeno, da bi to bil praznik slovenskega nogometa, na tribunah je bilo polno družin, videli smo dva lepa zadetka do prekinitve, za katero lahko le upamo, da se bo končala brez resnih posledic. Za poškodovane navijače Mure, seveda, kazni za kršitelje na tribunah morajo biti zelo ostre,« črn madež na slovenskem nogometu komentira Jernej Suhadolnik.

V preostanku prvega dela lahko slišite analizo dogajanja v 1. SNL, od remija v Šiški, kjer je bil Bravo celo bližje točki, a Celje nima pretiranih razlogov za skrb, do napadalno nekoliko bolj razpoložene Olimpije in Rogaške, ki ima v Patriku Mijiću novega aduta za obstanek med prvoligaši.

Oblaku tokrat ne bo nagajalo le sonce

Že danes bodo znova svetile tudi luči elitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Madridski Atletico bo gostoval v prestolnici mode pri lanskih finalistih Interju, obe ekipi sta generalki opravili z odliko, Atletico je s 5:0 odpihnil Las Palmas, Inter že v petek s 4:0 Salernitano. »V španskem časniku Marca so Janu Oblaku podelili dve zvezdici in zapisali, da mu je edino preglavice povzročalo močno sonce. Dvoboj proti Interju bo zanimiv, Diego Simeone bo proti nekdanjemu klubu še bolj motiviran, obe moštvi imata strahovite posameznike,« se nogometne poslastice veseli Suhadolnik, o Interju pa dodaja: »Mnogi so napovedovali, da napad po odhodu Romeluja Lukakuja ne bo več enako dober. Mislim, da je postal še boljši, Marcus Thuram je drugačen tip napadalca, hitrejši, potrebuje manj strelov da doseže gol, Lukaku jih je včasih potreboval tudi po 15.«

Po odhodu Romeluja Lukakuja je napad Interja še boljši, Marcus Thuram je drugačen tip igralca, je hiter in ne potrebuje veliko priložnosti, da doseže gol. Jernej Suhadolnik

Danes bo na sporedu še dvoboj nizozemskega PSV-ja in Dortmunda, v sredo sledita obračuna Porto – Arsenal in Napoli – Barcelona. »Porto ima več evropskih izkušenj, Arsenal pa mislim, da se je izvlekel iz krize in zdaj spet postaja zelo nevaren. Pri dvoboju Napoli – Barcelona pa je morda pravo vprašanje, kateri od klubov je v večji krizi. Vse štiri tekme bodo izenačene, želim si, da bi imeli po dva termina na večer, tako bo kakšno tekmo treba gledati tudi z zamikom.«

Medtem je v Nemčiji Leipzig prišel do pomembne zmage proti Monchengladbachu (2:0) z Benjaminom Šeškom na klopi do 67. minute. »Ne vemo, v kakšnem stanju je Šeško, morda se ubada s kakšno manjšo poškodbo. Če je zdrav, mislim, da fant v teh letih lahko igra v zgoščenem ritmu in ne potrebuje počitka. Diplomatski odgovor bi bil, da je trener ocenil, da bo ekipa bolje delovala brez njega.«

Bayern potrebuje psihologa, Mourinho v tem blesti

Odnosi pri Bayernu so napeti, Dayot Upamecano je že na drugi tekmi zapored dobil rdeči karton, ob koncu tekme sta si v lase skočila še Joshua Kimmich in pomočnik trenerja Zsolt Löw. Foto Leon Kuegeler/Reuters

Zagotovo pa ekipa ne deluje dobro v Munchnu, kjer je nezadovoljstvo po tretjem zaporednem porazu vse večje. Thomas Tüchel se zaenkrat še oklepa trenerskega stolčka, možni kandidati za naslednika pa že krožijo po medijih. »Dejstvo je, da je Jose Mourinho predvsem dober psiholog, včasih boljši kot trener in da bi pri Bayernu nekaj igralcev, kot so Kingsley Coman, Jamal Musiala, tudi Harry Kane potrebovali pogovor. Zato bi Mourinho morda celo bil zanimiva izbira, so pa to zaenkrat le špekulacije. Mislim pa, da Bayern v tem trenutku ni dovolj psihološko trden, da bi bil zmožen lova za Bayerjem.«

Če se bo vodstvo bavarskega velikana odločilo za zamenjavo, jim alternativ ne bo zmanjkalo. »Tako kot je Milano prestolnica mode, je München ena od prestolnic nogometa, tja bi šli trenerji tudi peš. Ne zastonj, bi pa šli peš.« Pohod v središče Bavarske bo ostal na ravni besedne figure, naslednika (kdor in kadar to bo) bo v München bržkone pripeljalo zasebno letalo, navijači FC Holywooda pa si želijo predvsem, da bi s seboj prinesel red in jasno vizijo. Obojega so na Bavarskem potrebni kot Sahara vode.