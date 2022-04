Agent zvezdnikov oživel, potem ko so ga razglasili za mrtvega

Italijanski mediji so danes poročali, da je v Milanu umrl eden najbolj znanih nogometnih menedžerjev Mino Raiola, ki zastopa interese številnih zvezdnikov tega športa. A novica se je izkazala kot lažna, zdravniki v bolnišnici San Raffaele so potrdili, da je v težkem stanju, a še vedno živ. To naj bi dokazoval tudi tvit z njegovega računa, v katerem je zapisano, da je jezen, da so ga pokopali že drugič v štirih mesecih in da je videti, da lahko tudi oživi.

Štiriinpetdesetletnemu zastopniku Erlinga Hålanda, Zlatana Ibrahimovića, Paula Pogbaja in še nekaterih odličnih nogometašev so januarja v Milanu operirali pljuča, a zdravniki so takrat trdili, da je šlo za rutinsko operacijo.