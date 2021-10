Alaba in Kroos razkrinkala vodilne može Bayerna: Tako so naju zapeljali

David Alaba, zdaj skupaj s Tonijem Kroosom član madridskega Reala, je s 15 leti že trkal na vrata članske ekipe dunajske Austrie. V svoje vrste so ga, kot je razkril v podkastu Felixa Kroosa, vabili tudi nekateri drugi avstrijski prvoligaši, a si je sam želel okusiti premier league. Nato je na sceno stopil Werner Kern.

»Želel sem v Anglijo in imel tudi ponudbe, a Bayern se ni predal in nas povabil, da pridemo na ogled. Direktor mladinskega pogona je bil Werner Kern, ki je bil v stiku z mojim očetom. Pobral nas je na letališču in šli smo v klubski center. Zaljubil sem se v prvem trenutku in se kar hitro odločil,« se je spominjal Alaba.

Tudi Kroos, ki redno sodeluje v podkastu brata Felixa, je doživel nekaj podobnega.

»Vedno isti trik, to so naredili tudi meni!« je dejal vezist nemške reprezentance, ki je bil ob prihodu v München leto starejši od Alabe. »Tudi takrat je bil tam Kern. Nastanjeni smo bili v hotelu Bayerischer Hof in nato smo šli gledat tekmo lige prvakov. Saj ne moreš reči ne,« je ugotavljal Kroos.

Antipatičen, ker že tako dobro govori špansko

Alaba je spregovoril tudi o svojem letošnjem prestopu v Madrid, ki je zaradi njegovega prerekanja z vodstvom münchenskega kluba dvignil veliko prahu.

»Veliko ljudi si je to razlagalo po svoje. Več kot enkrat sem predstavil svoj vidik in motive. Res je, da sem imel tudi druge ponudbe, a precej hitro mi je postalo jasno, da bi želel v primeru slovesa od Bayerna oditi le v en klub. Prilagajanje na novo okolje in klub je zaenkrat zelo pozitivno,« je povedal bočni branilec, ki se dobro znajde tudi na sredini igrišča in v osrčju obrambe.

»Kdaj si se začel učiti španščino? Ne reci mi, da pred vsega dvema mesecema!« ga je zbodel Kroos, a se Alaba ni dal: »Da, da, začel sem se učiti, ko sem prišel v hotel!« Kroos mu je v smehu odvrnil: »Moraš vedeti, da si v mojih očeh že samo zaradi dejstva, da španščino že zdaj tako obvladaš, antipatičen.«

Anton, kaj pa se ti je zgodilo?

Alaba je v Madridu že opazil nekatere spremembe pri dolgoletnem soigralcu, ki po njegovem mnenju v Münchnu nikoli ni bil tako zagret obiskovalec fitnesa.

»V Münchnu ga tam nisem redno videval. Dobro, recimo raje, da ga tam nisem videl nikoli. V mojem prvem tednu v Madridu pa sem ga srečeval vsak dan. Šel sem v turško savno, Toni trenira. V drugem tednu sem ga videl na tisti ogromni žogi, kako dela vaje za trebušne mišice. Spraševal sem se: 'Pa kaj se z njim dogaja?' Tretji teden sem bil spet na poti do savne, ko sem spet naletel nanj. Nisem se mogel zadržati. Vprašal sem ga: 'Anton, kaj pa se ti je v teh zadnjih sedmih letih pripetilo?'« je v smehu povedal Alaba.