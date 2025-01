Čeferin in nemški kancler v Leipzigu z izbranimi besedami

Nemška nogometna zveza (DFB) je v Leipzigu, mestu svojega nastanka, obeležila 125-letnico delovanja. Dogodka so se minuli petek udeležile legende nemškega nogometa, ki so s različnimi reprezentancami osvojile šest naslovov svetovnih prvakov (moški v letih 1954, 1974, 1990 in 2014, ženske pa v letih 2003 in 2007) in enajst naslovov evropskih prvakov ter skupaj odigrale več kot 3200 mednarodnih tekem.

Prireditev pritegnila 400 povabljenih gostov

Prireditev je pritegnila 400 povabljenih gostov v Kongresno dvorano pri živalskem vrtu v Leipzigu, nedaleč od zgodovinskega kraja na ulici Büttnerstrasse, kjer so 28. januarja 1900 ustanovili DFB. Čeprav restavracija »Zum Mariengarten«, kjer je bila ustanovljena zveza, ne obstaja več, DFB še vedno živi kot v najboljših letih. Predsednik DFB Bernd Neuendorf je v svojem govoru izpostavil spomnil na zgodovinski pomen Leipziga, v katerem so potekale prve demonstracije, ki so vodile do mirne revolucije v nekdanji Vzhodni Nemčiji in ponovne združitve države.

Philipp Lahm, Jürgen Klinsmann in Lotthar Mathäus. FOTO: DFB

Kancler Olaf Scholz je poudaril, da nogomet v Nemčiji združuje ljudi in predstavlja vrednote, kot so spoštovanje, poštenost, raznolikost in odprtost. Izrazil je podporo DFB za organizacijo ženskega evropskega prvenstva leta 2029. »Danes je DFB močna sila za dobro sodelovanje v državi. Noben drug šport, nobena druga zabava nas ne združuje toliko kot nogomet. V Nemčiji živi 84 milijonov ljudi in skoraj osem milijonov jih je članov Nogometne zveze Nemčije prek klubov. Kakšno neverjetno veliko število! Srednje velike države v Evropi imajo približno toliko prebivalcev, kot ima DFB članov.«

Olaf Scholz je na slavnostni prireditvi v Leipzigu. FOTO: DFB

V Leipzigu je govoril tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je izpostavil DFB kot vzor v svetovnem nogometu in se poklonil legendarnemu Franzu Beckenbauerju, ki je bil navdih mnogim generacijam. »DFB je bila vedno v središču čudovite nogometne poti. Nemški nogomet je bil in je vzor in navdih po vsem svetu – zahvaljujoč svoji strasti, odličnemu timskemu duhu in stremljenju k odličnosti.« Čeferin je odlikoval tudi največje ime nemškega nogometa, »Kaiserja« Franza Beckenbauerja, »ki je bil idol mojega otroštva«. Čeferin, ki je lani poleti skupaj z DFB gostil evropsko prvenstvo v Nemčiji, je DFB označil za »vodilni oder največjih nogometnih turnirjev«.