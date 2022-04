Aleksander Čeferin: Ta knjiga je več kot le spomin funkcionarja

V Ajdovščini so predstavili avtobiografsko knjigo Nogomet je življenje avtorja Franca Kopatina. Prireditve so se udeležili številni gosti, povezani z nogometom, med njimi tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. Knjiga prikazuje nogometno pot Franca Kopatina, ta vodi avtorja od nadobudnega nogometaša do predanega nogometnega funkcionarja.

Kopatin: Vse se je začelo na blatnem travniku v Podnanosu

»Vse se je začelo na blatnem travniku v Podnanosu,« je začetek svoje poti v nogometu opisal Kopatin, ki je večino svojega »nogometnega časa« preživel in deloval pri Primorju iz Ajdovščine. Najprej kot aktiven igralec, po poškodbi in zaključku kariere nogometaša pa kot funkcionar. »Nogometna tekma traja 90 minut, jaz pa sem z nogometom aktivno preživel več kot 60 let igralske in funkcionarske kariere,« je povedal Kopatin, ki je knjigo posvetil svojim domačim. To sicer ni njegova prva knjiga, to je napisal ob 50-letnici NK Primorje.

Franc Kopatin FOTO: Tomi Lombar

»Najraje bi naredil ponatis te knjige. Takrat ni bilo niti tehničnih možnosti za fotokopiranje dokumentov. Knjiga predstavlja dokument, je grafično in oblikovno slabo narejena, vsekakor pa predstavlja bogastvo zgodovine nogometa v Ajdovščini,« je še povedal Kopatin.

Dolgoletni podpredsednik NZS je dodal, da ima pri sebi še veliko različnih nogometnih zgodb in spominov, s katerimi bi lahko napolnil vsaj še nekaj knjig.

»Posebej me veseli, da je svojo ljubezen do nogometa uspel prenesti tudi na svoj podmladek, in da se je končno odločil preliti na papir vse svoje izkušnje, dogodke in popestriti mejnike pri razvoju slovenskega nogometa, ki jih je pomagal soustvarjati. Zato je knjiga več kot le spomin nogometnega funkcionarja, je tudi nekakšna kronika slovenskega nogometa in njegovega razvoja,« pa je o knjigi in njenem avtorju povedal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.

Tudi sam zapisuje pomembne dogodke v svoj dnevnik, ki bo čez nekaj let lahko služil kot dobra podlaga za knjigo. »Povedati imam veliko in razmišljam o tem, da bi po koncu funkcionarske kariere tudi jaz napisal knjigo,« je še povedal Čeferin. Tako Čeferin kot Mijatović sta Kopatinu ob predstavitvi knjige podelila tudi posebno priznanje Uefe in NZS.

Franc Kopatin je bil najprej aktiven nogometaš, s 27. leti pa je po zaključku igralske kariere postal predsednik finančne komisije Nogometne zveze Jugoslavije; od osamosvojitve Slovenije je skrbel za razvoj in napredek primorskega nogometa in tesno sodeloval z NZS, v kateri je bil dva mandata tudi podpredsednik.